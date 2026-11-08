 Φορέστε το κόκκινο με 6 διαφορετικούς τρόπους: Από total red look μέχρι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Φορέστε το κόκκινο με 6 διαφορετικούς τρόπους: Από total red look μέχρι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Φωτογραφία: IG @missdiana
Φωτογραφία: IG @missdiana
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Το κόκκινο είναι ένα από τα χρώματα που ξεχωρίζουν τον φετινό χειμώνα. Υπάρχουν τρόποι να το προσθέσετε στις εμφανίσεις σας, ακόμη και μέσα από μικρά στοιχεία.

Από το φωτεινό κόκκινο μέχρι τις πιο βαθιές αποχρώσεις του κρασιού, η χρωματική παλέτα του φετινού χειμώνα περιλαμβάνει αρκετές εκδοχές ενός χρώματος που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Το είδαμε στις συλλογές των σχεδιαστών για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, άλλοτε σε μονοχρωματικά σύνολα και άλλοτε σε μεμονωμένα κομμάτια, όπως παλτό, φούστες, γάντια, τσάντες και παπούτσια. Το κόκκινο, ανήκει στα χρώματα που εμφανίζονται κάθε σεζόν στις συλλογές, αλλά κάθε φορά αποκτά διαφορετικό ενδιαφέρον, μέσα από τις γραμμές, τα υφάσματα και κυρίως τους χρωματικούς συνδυασμούς που το προτείνουν οι σχεδιαστές.

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