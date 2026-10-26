Τι να φορέσετε στο γραφείο από Δευτέρα έως Παρασκευή -5 looks για κάθε μέρα της εβδομάδας - iefimerida.gr

Από τις πιο αυστηρές και κλασικές επιλογές μέχρι τα πιο χαλαρά looks, συγκεντρώσαμε πέντε διαφορετικές ιδέες για να ανανεώσετε τις καθημερινές σας εμφανίσεις στο γραφείο.

Γιατί υπάρχουν γυναίκες που, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, σηκώνονται το πρωί, πίνουν τον καφέ τους, ανοίγουν την ντουλάπα τους, ντύνονται και φεύγουν, φτάνοντας στο γραφείο με κομψά σύνολα. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία γυναικών που ετοιμάζουν τα looks τους από το Σαββατοκύριακο, ώστε να μη χρειάζεται να προβληματίζονται καθημερινά για το τι θα φορέσουν. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, στην οποία ανήκουν όσες είτε δυσκολεύονται να κάνουν συνδυασμούς είτε απλώς δεν θέλουν να «σπαζοκεφαλιάζουν» κάθε πρωί και προτιμούν να έχουν έτοιμες προτάσεις.

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