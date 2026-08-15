 Από φορέματα μέχρι κορσέδες: 3 κομμάτια από τα Zara που θυμίζουν John Galliano - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Από φορέματα μέχρι κορσέδες: 3 κομμάτια από τα Zara που θυμίζουν John Galliano

Φωτογραφία Zara
Φωτογραφία Zara
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι θαυμάστριες του John Galliano περιμένουν τη συνεργασία του με τα Zara, όμως μήπως έχουμε ήδη τις πρώτες ενδείξεις για τη συλλογή που ετοιμάζει;

Όπως όλα δείχνουν, φέτος είναι η χρονιά του ιδιοφυούς σχεδιαστή. Από την επιστροφή του γνωστού φορέματος που θύμιζε εφημερίδα μέχρι την έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης που είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Αλλά η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν τον περασμένο Μάρτιο ανακοινώθηκε η συνεργασία του John Galliano με τα Zara.

Δείτε 3 κομμάτια από τα Zara που θα μπορούσε να έχει σχεδιάσει ο John Galliano, στο Bovary.gr

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