Από φορέματα μέχρι κορσέδες: 3 κομμάτια από τα Zara που θυμίζουν John Galliano - iefimerida.gr

Οι θαυμάστριες του John Galliano περιμένουν τη συνεργασία του με τα Zara, όμως μήπως έχουμε ήδη τις πρώτες ενδείξεις για τη συλλογή που ετοιμάζει;

Όπως όλα δείχνουν, φέτος είναι η χρονιά του ιδιοφυούς σχεδιαστή. Από την επιστροφή του γνωστού φορέματος που θύμιζε εφημερίδα μέχρι την έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης που είναι αφιερωμένη σε εκείνον. Αλλά η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν τον περασμένο Μάρτιο ανακοινώθηκε η συνεργασία του John Galliano με τα Zara.

Δείτε 3 κομμάτια από τα Zara που θα μπορούσε να έχει σχεδιάσει ο John Galliano, στο Bovary.gr