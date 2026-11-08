 Φόρεμα-πουλόβερ: Η τάση που επανέφερε η Αμάλ Αλαμουντίν με τον πιο σύγχρονο και κομψό τρόπο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Φόρεμα-πουλόβερ: Η τάση που επανέφερε η Αμάλ Αλαμουντίν με τον πιο σύγχρονο και κομψό τρόπο

Αμάλ Κλούνεϊ Φωτογραφία: Profimedia
Αμάλ Κλούνεϊ Φωτογραφία: Profimedia
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Για αρκετά χρόνια θεωρούσαμε ότι ο συνδυασμός φορέματος-πουλόβερ και μπότες πάνω από το γόνατο ανήκε οριστικά στο παρελθόν. Η Αμάλ Κλούνεϊ, όμως, έρχεται να μας κάνει να αλλάξουμε γνώμη.

Με ένα κομψό σύνολο που συνδυάζει τη νοσταλγία της δεκαετίας του 1970 με σύγχρονες λεπτομέρειες, αποδεικνύει ότι ακόμη και οι τάσεις που έχουμε αφήσει πίσω μπορούν να επιστρέψουν με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο.

Ένας αγαπημένος συνδυασμός επιστρέφει

Υπήρξε μια εποχή που το φόρεμα-πουλόβερ με τις μπότες μέχρι τον μηρό ήταν σχεδόν απαραίτητο κομμάτι της χειμερινής γκαρνταρόμπας. Ειδικά τη δεκαετία του 2010, πολλές γυναίκες επέλεγαν ένα πλεκτό φόρεμα, συνήθως εφαρμοστό και σε μήκος μέχρι το γόνατο ή λίγο πιο κάτω, και το συνδύαζαν με ψηλές μπότες. Οι βελούδινες εκδοχές ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς έδιναν στο σύνολο μια πιο θηλυκή και εντυπωσιακή εμφάνιση.

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