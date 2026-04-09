Το φόρεμα από τα Zara που κοστίζει 20 ευρώ και βγαίνει σε δύο χρώματα -Κομψό και άνετο, πάει με όλα - iefimerida.gr

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που αποδεικνύει ότι το διαχρονικό στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές, αυτό είναι το φόρεμα που βλέπουμε στη νέα συλλογή της Zara.

Με καθαρές γραμμές, minimal αισθητική και μια διακριτική θηλυκότητα, το συγκεκριμένο φόρεμα έρχεται να γίνει το απόλυτο staple της γκαρνταρόμπας για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026.

Η σιλουέτα του είναι απλή αλλά εξαιρετικά κομψή. Με λεπτές τιράντες και V ντεκολτέ, αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να το πιέζει, δημιουργώντας μια φυσική ροή που κολακεύει κάθε τύπο σώματος. Το μήκος του, που κινείται γύρω από το γόνατο, το καθιστά ιδανικό τόσο για καθημερινές εμφανίσεις όσο και για πιο βραδινές περιστάσεις. Το ύφασμα δείχνει ελαφρύ και απαλά σατινέ, προσθέτοντας μια διακριτική λάμψη που αναβαθμίζει το σύνολο χωρίς προσπάθεια.

