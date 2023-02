Sex and the city: Το φλογερό φιλί της Κάρι Μπράντσο με τον Έινταν, 13 χρόνια μετά -Η viral φωτό - iefimerida.gr

Κάρι και Έινταν: Το φλογερό φιλί τους 13 χρόνια μετά!

Το βράδυ της Πέμπτης η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε μια συναρπαστική έκπληξη για τους λάτρεις του «Sex and the City»!

Η ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα σετ από φωτογραφίες που τη δείχνουν να μοιράζεται ένα γλυκό φιλί με τον Τζον Κόρμπετ, δηλαδή τον Έινταν του «Sex and the City»!

Οι φωτογραφίες φαίνονται να είναι από τα γυρίσματα της σειράς «And Just Like That», που ακολουθεί τις περιπέτειες της Κάρι 13 χρόνια μετά το τέλος του «Sex and the City». Ο αρραβώνας της Κάρι και του Έιντεν έληξε άδοξα στην 4η σεζόν της original σειράς, όταν η Κάρι αποφάσισε να παντρευτεί τον Mr. Big. Μετά το θάνατο του Mr. Big στην πρώτη σεζόν του «And Just Like That», η Κάρι είναι πλέον ελεύθερη να αναζοπυρώσει τη σχέση της με τον γοητευτικό επιπλοποιό!

