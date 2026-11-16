Φιλ Κόλινς: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την κόρη του, Λίλι -Η συγκινητική στιγμή στο κόκκινο χαλί

Μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του πραγματοποίησε ο Φιλ Κόλινς, επιλέγοντας να δώσει το «παρών» σε μια ιδιαίτερα σημαντική βραδιά για τη μουσική του πορεία έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Λίλι Κόλινς

Ο 75χρονος θρύλος της μουσικής βρέθηκε στην τελετή ένταξης στο Rock & Roll Hall of Fame, στο Λος Άντζελες, όπου τιμήθηκε για τη σπουδαία σόλο καριέρα του. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και την απομάκρυνσή του από τη δημόσια ζωή, εμφανίστηκε χαμογελαστός στο κόκκινο χαλί, χρησιμοποιώντας μπαστούνι για να περπατήσει. Δίπλα του, η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» πόζαρε με περηφάνια, σε μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη. Πατέρας και κόρη έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, με την κοινή τους εμφάνιση να κλέβει τις εντυπώσεις και να προσθέτει μια συγκινητική νότα στη βραδιά.

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