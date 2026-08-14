Φενγκ Σούι: Τα 4 λάθη που γεμίζουν το σπίτι με αρνητική ενέργεια -Και πώς να τη διώξετε - iefimerida.gr

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, το σπίτι μας έχει τη δική του ενέργεια και η σωστή διαμόρφωση του χώρου μπορεί να επηρεάσει τη ροή της.

Όταν κυλάει ελεύθερα, η ατμόσφαιρα και η ευημερία μας ενισχύονται, ενώ όταν σταματά, μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα στασιμότητας και κόπωσης.

Αυτή η ενέργεια παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και τη νύχτα, γι’ αυτό η αρχαία φιλοσοφία δίνει μεγάλη σημασία στην κατάσταση του χώρου μας όταν κοιμόμαστε. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα μας υποβάλλεται σε μια βαθιά διαδικασία αναγέννησης, και το περιβάλλον στο οποίο ξεκουραζόμαστε επηρεάζει άμεσα αυτή την ανανέωση.

Δείτε τα λάθη που συσσωρεύουν κακή ενέργεια στο σπίτι, στο Bovary.gr