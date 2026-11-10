Το fashion κομμάτι που δεν περιμέναμε να φορέσουμε το φθινόπωρο -3 κομψά looks για να εμπνευστείτε - iefimerida.gr

Αν και έχει συνδεθεί κυρίως με τις καλοκαιρινές εμφανίσεις, η βερμούδα «μπαίνει» και στη χειμερινή γκαρνταρόμπα, προσφέροντας ενδιαφέρουσες εναλλακτικές στο καθημερινό ντύσιμο.

Αν παρατηρήσουμε τις φθινοπωρινές συλλογές των μεγάλων οίκων μόδας, θα διαπιστώσουμε πως η βερμούδα δεν φοριέται μόνο με ένα συγκεκριμένο στιλ, αλλά αποκτά διαφορετκά στιλ ανάλογα με το styling. Για παράδειγμα, η Coach, στη φθινοπωρινή συλλογή της, παρουσίασε τη βερμούδα σε ντένιμ ύφασμα και τη συνδύασε με στενό πουκάμισο, γραβάτα και sneakers, δίνοντας έναν πιο grunge τόνο στην εμφάνιση.

Δείτε πώς να τη φορέσετε στο Bovary.gr.