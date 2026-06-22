Φαρδιά παντελόνια και σανδάλια: Το πιο chic δίδυμο του καλοκαιριού σε 6 εμφανίσεις - iefimerida.gr

Τα φαρδιά παντελόνια και τα σανδάλια είναι τα δύο βασικά στοιχεία της καλοκαιρινής ντουλάπας καθώς εγγυώνται τη δροσιά και την ελαφρότητα που είναι απαραίτητες για να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη με ένα άνετο αλλά κομψό στιλ.

Τα φαρδιά παντελόνια που πέφτουν φυσικά στο πέλμα, αποκαλύπτοντας τα πιο cool σανδάλια της σεζόν, συνδυάζονται σε σύνολα που, σύμφωνα με τις τάσεις της άνοιξης – καλοκαιριού 2026, είναι εμποτισμένα τόσο με νοσταλγία για τη δεκαετία του ‘90 όσο και με μποέμ πνεύμα. Ας δούμε λοιπόν πώς να φορέσετε φαρδιά παντελόνια και σανδάλια σύμφωνα με το street style.

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