Πρέπει να φοράμε φανελάκι κάτω από το πουλόβερ; Το μυστικό των fashion insiders για κομψά χειμερινά looks - iefimerida.gr

Υπάρχουν ορισμένες συνήθειες στο ντύσιμο που τις ακολουθούμε επειδή έτσι μάθαμε από μικρές. Μία από αυτές είναι το T-shirt ή το λεπτό φανελάκι κάτω από το πουλόβερ, που για κάποιες είναι απαραίτητο και για άλλες εντελώς περιττό.

Και μπορεί να μοιάζει με μια ασήμαντη λεπτομέρεια, στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους είναι καλό να φοράμε κάτι ανάμεσα στο δέρμα και το πλεκτό μας. Όπως, για λόγους υγιεινής είτε γιατί απλά ορισμένα πλεκτά έχουν τραχιές υφές, είτε απλά γιατί νιώθουμε καλύτερα και πιο ζεστά με ένα λεπτό μπλουζάκι από μέσα.

Δείτε αν πρέπει να φοράμε φανελάκι κάτω από το πουλόβερ στο Bovary.gr.