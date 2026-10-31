Φαίη Σκορδά: Ο αλάνθαστος τρόπος να συνδυάσεις το σκούρο τζιν με μπεζ σακάκι - iefimerida.gr

Η Φαίη Σκορδά έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της έκθεσης «Όνειρα σε Καμβά» στη Sianti Gallery, μια διοργάνωση με ξεχωριστό κοινωνικό και συναισθηματικό μήνυμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η παρουσιάστρια φωτογραφήθηκε μπροστά στους πολύχρωμους πίνακες που δημιούργησαν τα παιδιά, επιλέγοντας για την περίσταση ένα σύνολο που ξεχώριζε για την απλότητα και τη διαχρονική κομψότητά του. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία του quiet luxury, προτίμησε κλασικά κομμάτια και διακριτικές επιλογές, χωρίς περιττές στιλιστικές υπερβολές.

Κεντρικό στοιχείο του look της ήταν ένα σκούρο, ψηλόμεσο τζιν παντελόνι σε wide-leg γραμμή, που έδωσε σύγχρονο χαρακτήρα στην εμφάνισή της.

Δείτε στο Bovary.gr το look της Φαίης Σκορδά