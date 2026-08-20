Φαίη Σκορδά: Η απαιτητική προπόνηση που ακολουθεί στις διακοπές της -Το βίντεο μέσα σε σάουνα - iefimerida.gr

Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Κύπρο, όμως ούτε εκεί σταματά τη σχολαστική της ρουτίνα γυμναστικής.

Το καλοκαίρι βρίσκει τη γνωστή παρουσιάστρια να απολαμβάνει τις διακοπές της σε ένα ακόμη ελληνικό νησιωτικό προορισμό, αυτή τη φορά στην Κύπρο, όπου φαίνεται να περνά ξέγνοιαστες και χαλαρωτικές στιγμές μακριά από την τηλεοπτική καθημερινότητα.

Δείτε το βίντεο της Φαίης Σκορδά στο Bovary.gr.