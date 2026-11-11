Φαίη Σκορδά-Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Μια πρώτη ματιά στο εσωτερικό της νέας τους μονοκατοικίας [εικόνες] - iefimerida.gr

Σε μια νέα φάση της προσωπικής της ζωής βρίσκεται η Φαίη Σκορδά, η οποία μετακόμισε πρόσφατα μαζί με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, σε μια εντυπωσιακή μονοκατοικία στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας σύντροφός της άφησαν πίσω τους τη μεζονέτα όπου διέμεναν στο Ψυχικό και εγκαταστάθηκαν στο νέο τους σπίτι, το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του TheToc, έχει έκταση περίπου 700 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται στα σύνορα Χαλανδρίου και Φιλοθέης.

Το ακίνητο διαθέτει μεγάλους εσωτερικούς χώρους και ευρύχωρο κήπο, ενώ πριν από τη μετακόμιση πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανακαίνιση, την επίβλεψη της οποίας ανέλαβε ο ίδιος ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης.

Δείτε τις φωτογραφίες από το νέο σπίτι της Φαίης Σκορδά και του Αλέξανδρου Αθανασιάδη στο Bovary.gr.