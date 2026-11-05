 Ευρυδίκη-Γιώργος Θεοφάνους: Ο γιος τους έγινε 30 και η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών - iefimerida.gr
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Ευρυδίκη-Γιώργος Θεοφάνους: Ο γιος τους έγινε 30 και η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα άλμπουμ φωτογραφιών

Ο γιος της Ευρυδίκης και του Γιώργου Θεοφάνους έγινε 30 -Η τρυφερή ανάρτηση της τραγουδίστριας
Γιώργος Θεοφάνους, Ευρυδίκη/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ευρυδίκη γιόρτασε μια ξεχωριστή επέτειο: ο γιος της, Άγγελος Θεοφάνους, έκλεισε τα 30 του και η τραγουδίστρια του αφιέρωσε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα.

Ο Άγγελος είναι ο γιος της Ευρυδίκης και του συνθέτη Γιώργου Θεοφάνους. Παντρεύτηκαν το 1992 και το 1996 απέκτησαν τον γιο τους. Το ζευγάρι χώρισε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Δείτε την ανάρτηση της Ευρυδίκης για τα γενέθλια του γιου της στο Bovary.gr.

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