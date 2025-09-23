 Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε το πιο στιλάτο office look της σεζόν -Συνδυάζει κομψότητα και άνεση - iefimerida.gr
Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε το πιο στιλάτο office look της σεζόν -Συνδυάζει κομψότητα και άνεση

Φωτογραφία Instagram/Evgenia Samara
Η Ευγενία Σαμαρά προτιμά minimal γραμμές με μοντέρνες πινελιές, ενώ συχνά επιλέγει μονοχρωμίες ή διακριτικά patterns. Στις εμφανίσεις της εναλλάσσει casual looks με πιο κομψά κομμάτια, δίνοντας έμφαση σε ποιοτικά υφάσματα και ιδιαίτερες σιλουέτες.

Η Ευγενία Σαμαρά αγαπά τα oversized σακάκια, τα cropped tops και τα high-waisted παντελόνια, τα sneakers, ενώ στα αξεσουάρ επιλέγει λίγα κοσμήματα και διακριτικά τσαντάκια. Η γκαρνταρόμπα της ισορροπεί ανάμεσα στο διαχρονικό και το μοντέρνο και την έχουμε δει με looks για κάθε περίσταση.

Πρόσφατα, η Ευγενία Σαμαρά δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες όπου τη βλέπουμε να ποζάρει με ένα πολύ στιλάτο look, ιδανικό για τις φθινοπωρινές εμφανίσεις στο γραφείο.

Δείτε την Ευγενία Σαμαρά με το πιο στιλάτο office look στο Bovary.gr

