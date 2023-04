Η Ευγενία Νιάρχου εντυπωσίασε στη Βομβάη -Με φόρεμα σε ανατολίτικο στιλ και πολυτελή κοσμήματα [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Ευγενία Νιάρχου βρέθηκε πρόσφατα στη Βομβάη, με αφορμή την έκθεση «India in Fashion», η οποία εξετάζει την επιρροή των Ινδών σχεδιαστών στην παγκόσμια σκηνή της μόδας.

Η Ευγενία Νιάρχου είναι μια γυναίκα γνωστή για το στιλ και το ντύσιμό της. Έχει αδυναμία στα φορέματα και συχνά εμφανίζεται με εντυπωσιακά look. Τα ρούχα της συνδυάζονται ιδανικά με τα κοσμήματα που η ίδια σχεδιάζει και δημιουργεί υπέροχους συνδυασμούς. Οι εμφανίσεις της πάντα γίνεται αντικείμενο συζήτησης από τις πιστές fashionistas, που αγαπούν τα looks της.

Η ίδια είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και ενημέρωσε τους χιλιάδες followers της για τα looks που επέλεξε να φορέσει κατά την παραμονή της στην ινδική πόλη.

