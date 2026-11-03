Το έξυπνο τραπεζάκι από τα ΙΚΕΑ που εξοικονομεί χώρο και προσφέρει έξτρα αποθήκευση - iefimerida.gr

Ένα βοηθητικό τραπεζάκι χωράει δίπλα στον καναπέ και βρίσκει τη θέση του ακόμη και στην πιο μικρή γωνία του σαλονιού.

Το GRIMSARBO από τα IKEA έρχεται να επιβεβαιώσει πως η λειτουργικότητα και το στιλ μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα μικρό έπιπλο με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Με μοντέρνο, σκανδιναβικό σχεδιασμό και παιχνιδιάρικη διάθεση, το GRIMSARBO είναι μια επιλογή που ταιριάζει σε διαφορετικά στιλ διακόσμησης. Η λιτή γραμμή του το κάνει εύκολο να ενταχθεί τόσο σε ένα μίνιμαλ καθιστικό όσο και σε έναν πιο ζεστό, προσωπικό χώρο, όπου τα φυσικά υλικά και οι μικρές λεπτομέρειες έχουν τον πρώτο λόγο.

Δείτε το βοηθητικό τραπεζάκι που εξοικονομεί χώρο στο Bovary.gr