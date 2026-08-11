Έτσι θα εξαφανίσετε τους κίτρινους λεκέδες από τα μαξιλάρια -Και δεν θα εμφανιστούν ξανά - iefimerida.gr

Τα κιτρινισμένα μαξιλάρια είναι πιο συνηθισμένα απ’ όσο νομίζουμε

Όμως οι αντιαισθητικοί λεκέδες δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι πρέπει να τα αντικαταστήσετε. Ιδρώτας, λιπαρότητα και υγρασία συσσωρεύονται με τον χρόνο, αλλά με μερικά απλά βήματα καθαρισμού και τη σωστή φροντίδα μπορείτε να επαναφέρετε την καθαρότητά τους και να καθυστερήσετε την επανεμφάνιση των λεκέδων.

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