Έτσι θα είναι τα σπίτια το 2027 -Οι 5 τάσεις στη διακόσμηση που θα βλέπουμε παντού, σύμφωνα με τους ειδικούς - iefimerida.gr

Η διακόσμηση του σπιτιού αλλάζει και το 2027 φέρνει μια νέα φιλοσοφία, με περισσότερη προσωπικότητα, πρακτικότητα και έμφαση στην ποιότητα

Τα πανομοιότυπα σετ επίπλων και οι επιλογές που ακολουθούν πιστά τις τάσεις δίνουν τη θέση τους σε vintage κομμάτια με χαρακτήρα, τολμηρούς συνδυασμούς υλικών, ανθεκτικές ταπετσαρίες και έπιπλα που εξυπηρετούν περισσότερες από μία ανάγκες. Στόχος είναι η δημιουργία χώρων που δεν είναι απλώς όμορφοι, αλλά αντανακλούν το προσωπικό στιλ των ανθρώπων που ζουν σε αυτούς και προσαρμόζονται στην καθημερινότητά τους. Ποιες είναι, λοιπόν, οι πέντε τάσεις που αναμένεται να ξεχωρίσουν και πώς μπορείτε να τις ενσωματώσετε στον δικό σας χώρο χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε ολόκληρη τη διακόσμηση;

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