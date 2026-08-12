Σε αυτό το εστιατόριο στο Λουτράκι θα απολαύσετε ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και εκπληκτικές γεύσεις - iefimerida.gr

Υπάρχουν κάποιοι προορισμοί που, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, παραμένουν σταθερές επιλογές για μια μικρή απόδραση. Το Λουτράκι είναι ένας από αυτούς.

Μόλις μία ώρα περίπου από την Αθήνα, αποτελεί μια από τις πιο αγαπημένες επιλογές για μια μονοήμερη εκδρομή, ένα χαλαρό Σαββατοκύριακο ή ακόμη και για μια αυθόρμητη βόλτα όταν θέλεις να αλλάξεις παραστάσεις χωρίς να απομακρυνθείς πολύ.

Στο Λουτράκι μπορείς να πας για έναν καφέ, για φαγητό ή απλώς για μπάνιο και για μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Ο παραλιακός δρόμος προσφέρεται για χαλαρές βόλτες, ενώ οι επιλογές για φαγητό και ποτό είναι πολλές, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στα γύρω σημεία. Υπάρχουν όμως και κάποια μέρη που ξεχωρίζουν λίγο περισσότερο, όχι μόνο για αυτό που προσφέρουν στο τραπέζι, αλλά και για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν.

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