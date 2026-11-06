Εριέττα Μαυρουδή: Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού δείχνει το αρχοντικό σαλόνι της -Ξύλινα έπιπλα, καθρέφτες - iefimerida.gr

Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού, Εριέττα Μαυρουδή, άνοιξε το αρχοντικό της στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ.

Η Εριέττα Μαυρουδή, που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ και να απέχει από τη δημοσιότητα, υποδέχτηκε τη δημοσιογράφο και παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, απόσπασμα της οποίας δημοσίευσε η Ρέα Βιτάλη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε το σαλόνι της Εριέττας Μαυρουδή στο Bovary.gr