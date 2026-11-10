Ποια είναι η Εριέττα Μαυρουδή: Η μητέρα της Ναταλίας Γερμανού και πρώτη σύζυγος του Φρέντυ που συζητιέται - iefimerida.gr

Η Εριέττα Μαυρουδή βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της για τη μητρότητα και τη σχέση της με τη Ναταλία Γερμανού.

Ποια είναι όμως η γυναίκα που υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Φρέντυ Γερμανού και διέγραψε μια σημαντική επαγγελματική πορεία στον χώρο της διαφήμισης;

Η Εριέττα Μαυρουδή παραχώρησε πρόσφατα μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στη Ρέα Βιτάλη και την εκπομπή «Κεραία» του ERT News, μιλώντας ανοιχτά για τη ζωή της, τον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό και τη σχέση της με τη μοναχοκόρη τους, Ναταλία.

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