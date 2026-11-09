Εριέττα Μαυρουδή: Αποκάλυψε γιατί χώρισε με τον Φρέντυ Γερμανό -Τι είπε για τη σχέση με την κόρη της, Ναταλία Γερμανού - iefimerida.gr

Η Εριέττα Μαυρουδή μίλησε ανοιχτά για τον γάμο της με τον Φρέντυ Γερμανό, τις διαφωνίες που οδήγησαν στον χωρισμό τους, αλλά και τη μητρότητα, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό της για την κόρη τους, Ναταλία Γερμανού.

Καλεσμένη της Ρέας Βιτάλη στην εκπομπή «Κεραία» του ΕΡΤ News, η Εριέττα Μαυρουδή αναφέρθηκε σε προσωπικές στιγμές και αποφάσεις που επηρέασαν τη ζωή της. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε όσα συνέβαιναν στον γάμο της με τον γνωστό δημοσιογράφο, ενώ παραδέχτηκε ότι η δική της εμπειρία της μητρότητας διέφερε από όσα συνηθίζουμε να ακούμε.

Μιλώντας για τη σχέση της με τον Φρέντυ Γερμανό, περιέγραψε έναν ιδιαίτερα γοητευτικό και χαρισματικό άνθρωπο, ο οποίος, ωστόσο, διατηρούσε παραδοσιακές αντιλήψεις για τον ρόλο της γυναίκας. Όπως εξήγησε, οι πρώτες εντάσεις εμφανίστηκαν όταν εκείνη θέλησε να εργαστεί μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της. Οι διαφορετικές τους απόψεις έγιναν ακόμη πιο έντονες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, καθώς διαπίστωσαν ότι είχαν διαφορετικές προσδοκίες για την κοινή τους ζωή και το μέλλον της οικογένειάς τους.

Δείτε τι είπε η Εριέττα Μαυρουδή για τον γάμο και το διαζύγιο με τον Φρέντυ Γερμανό, αλλά και την κόρη της, Ναταλία, στο Bovary.gr.