 Το επιτραπέζιο φωτιστικό σε σχήμα λουλουδιού από τα IKEA που κάνει τη διαφορά σε κάθε χώρο του σπιτιού - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το επιτραπέζιο φωτιστικό σε σχήμα λουλουδιού από τα IKEA που κάνει τη διαφορά σε κάθε χώρο του σπιτιού

Φωτογραφία IKEA
Φωτογραφία IKEA
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα μικρό διακοσμητικό στοιχείο μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ατμόσφαιρα ενός χώρου και το νέο επιτραπέζιο φωτιστικό από τα IKEA είναι η απόδειξη.

Αν αγαπάτε τα ιδιαίτερα αντικείμενα που συνδυάζουν λειτουργικότητα και design, αυτό το φωτιστικό είναι μια πρόταση που αξίζει την προσοχή σας. Με εμφάνιση που θυμίζει ανθισμένο λουλούδι, ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του και έρχεται να δώσει μια πιο παιχνιδιάρικη, αλλά ταυτόχρονα κομψή πινελιά στη διακόσμηση. Το φωτιστικό από τα ΙΚΕΑ είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, μαλακό συνθετικό υλικό, το οποίο είναι ανακυκλώσιμο, συνδυάζοντας έτσι την ξεχωριστή αισθητική με την πρακτικότητα. Το στοιχείο που το κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ο τρόπος που αναδεικνύεται όταν ανάβει. Το φως περνά μέσα από το ιδιαίτερο σχήμα του, αποκαλύπτοντας την ομορφιά του σχεδιασμού του και δημιουργώντας μια ζεστή, ατμοσφαιρική αίσθηση στον χώρο.

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