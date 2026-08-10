Επίπεδη κοιλιά μετά τα 50 -Οι 5 ασκήσεις που είναι πιο αποτελεσματικές από τα κλασικά ροκανίσματα - iefimerida.gr

Είναι γνωστόν πως η προπόνηση των κοιλιακών απαιτεί τις κατάλληλες ασκήσεις, ώστε να επιτύχεις επίπεδη κοιλιά

Οι γυμναστές τονίζουν πως όσες ασκήσεις κοιλιακών και να κάνεις εκ των πραγμάτων, αυτό που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις επίπεδη κοιλιά είναι το θερμιδικό έλλειμμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 5 ασκήσεις που ενδυναμώνουν τον κοσμό συνδυάζοντας πολλές μυικές ομάδες.

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