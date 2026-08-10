 Επίπεδη κοιλιά μετά τα 50 -Οι 5 ασκήσεις που είναι πιο αποτελεσματικές από τα κλασικά ροκανίσματα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Επίπεδη κοιλιά μετά τα 50 -Οι 5 ασκήσεις που είναι πιο αποτελεσματικές από τα κλασικά ροκανίσματα

Jennifer Aniston / Φωτογραφία: PVOLVE
Jennifer Aniston / Φωτογραφία: PVOLVE
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Είναι γνωστόν πως η προπόνηση των κοιλιακών απαιτεί τις κατάλληλες ασκήσεις, ώστε να επιτύχεις επίπεδη κοιλιά

Οι γυμναστές τονίζουν πως όσες ασκήσεις κοιλιακών και να κάνεις εκ των πραγμάτων, αυτό που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις επίπεδη κοιλιά είναι το θερμιδικό έλλειμμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 5 ασκήσεις που ενδυναμώνουν τον κοσμό συνδυάζοντας πολλές μυικές ομάδες.

Διαβάστε περισσότερα στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ προπόνηση κοιλιακοί ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ασκήσεις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ