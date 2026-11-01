Πώς να επιλέξετε το ιδανικό κολάν για το στιλ και τις ανάγκες σας -Τα σχέδια που ξεχωρίζουν - iefimerida.gr

Το κολάν έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια του αθλητικού ντυσίματος και αποτελεί πλέον μια ευέλικτη επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις.

Με τους κατάλληλους συνδυασμούς, μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, προσαρμοζόμενο σε διαφορετικά στιλ και περιστάσεις.

Από τις πιο κλασικές γραμμές μέχρι τις σύγχρονες εκδοχές που δίνουν έναν πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα στο look, οι επιλογές είναι πολλές. Συγκεντρώσαμε σχέδια που αξίζει να ανακαλύψετε, ώστε να βρείτε εκείνο που ταιριάζει περισσότερο στο προσωπικό σας στιλ και στις ανάγκες της γκαρνταρόμπας σας.

Δείτε στο Bovary.gr τα σχέδια του κολάν που ξεχωρίσαμε