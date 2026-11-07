Εντυπωσιακή πρεμιέρα για Θεοδωρίδου και Βανδή στο «Nox» -Λαμπερά ρούχα, αγαπημένα τραγούδια [βίντεο] - iefimerida.gr

Τις εμφανίσεις τους στο NOX ξεκίνησαν η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή με looks που τράβηξαν τα βλέμματα και ντουέτα που ενθουσίασαν το κοινό τους.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά προγράμματα της φετινής σεζόν μόλις ξεκίνησε, με πρωταγωνίστριες τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή. Οι δύο καταξιωμένες Ελληνίδες τραγουδίστριες που συνεργάζονται στο NOX ανέβηκαν στη σκηνή δυναμικά και τη γέμισαν, όχι μόνο με τις φωνές τους, τραγουδώντας μεγάλες επιτυχίες, αλλά και με τις εμφανίσεις τους οι οποίες ήταν λαμπερές, γεμάτες χρώμα και κίνηση.

Η αρχή έγινε με τις δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το «Φεγγάρι μου» και το «Κοριτσάκι σου», που είναι από τα πιο γνωστά τους τραγούδια. Η Νατάσα Θεοδωρίδου φορούσε ένα ασημένιο μακρύ φόρεμα, γεμάτο στρας, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και ασορτί γόβες που έδεναν στον αστράγαλο. Η Δέσποινα Βανδή επέλεξε ένα μπλε κοστούμι, εξίσου αστραφτερό, με παντελόνι καμπάνα που κάλυπτε εντελώς τα παπούτσια της και σακάκι στενό στη μέση. Και οι δύο είχαν τα μαλλιά τους σπαστά να πέφτουν στους ώμους ενώ το μακιγιάζ τους ήταν έντονο στα μάτια και πιο απαλό στα χείλη.

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