Εντυπωσιακή η Χρυσή Βαρδινογιάννη στον γάμο του αδερφού της -Aριστοκρατική εμφάνιση με baby blue φόρεμα-κάπα - iefimerida.gr

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το απόγευμα του Σαββάτου. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η αδερφή του γαμπρού, Χρυσή Βαρδινογιάννη, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα.

Η τελετή ξεκίνησε στις 18:30 και τελέστηκε παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

Τους νεόνυμφους πάντρεψαν τρεις κουμπάροι. Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.

