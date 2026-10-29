 Γιατί κάποιοι φορούν έντονα χρώματα ακόμα και τον χειμώνα; Τι αποκαλύπτει η ψυχολογία για το «dopamine dressing» - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γιατί κάποιοι φορούν έντονα χρώματα ακόμα και τον χειμώνα; Τι αποκαλύπτει η ψυχολογία για το «dopamine dressing»

Η ψυχολογία αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι που ντύνονται με έντονα χρώματα ακόμη και τον χειμώνα δεν το κάνουν για να τραβήξουν την προσοχή, αλλά ακολουθούν την τάση του «dopamine dressing»
Dopamine dressing/ Φωτογραφία: Pinterest/ @noromance_design
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Φούξια, πορτοκαλί, κίτρινο, λαχανί και άλλα χρώματα κυριαρχούν στις ντουλάπες και κάνουν τα ρούχα εργαλείο έκφρασης και ευεξίας. Το dopamine dressing ζητά να ντυνόμαστε με βάση το πώς θέλουμε να νιώθουμε.

Οι έντονες αποχρώσεις έχουν γίνει μία από τις πιο συναρπαστικές τάσεις της μόδας. Τις βλέπουμε σε ρούχα, αξεσουάρ και ολόκληρες εμφανίσεις που φιλοδοξούν να μεταφέρουν ενέργεια, αισιοδοξία και προσωπικότητα.

Δείτε τι είναι η τάση του dopamine dressing στο Bovary.gr.

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