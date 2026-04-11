Ενδυνάμωση ποδιών μετά τα 60 -5 ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε σε καθιστή θέση - iefimerida.gr

Η δύναμη του κάτω σώματος είναι σημαντική όταν μεγαλώνουμε και θέλουμε να είμαστε υγιείς γι αυτό πρέπει να γυμνάζουμε καλά τα πόδια μας.

Οι βασικές μυϊκές ομάδες στα πόδια μας, όπως οι τετρακέφαλοι, οι οπίσθιοι μηριαίοι και οι γλουτιαίοι, υποστηρίζουν βασικές καθημερινές κινήσεις, όπως το να σηκώνεστε από μια καρέκλα, να ανεβαίνετε σκάλες, να κρατάτε ισορροπία και να περπατάτε. Ωστόσο, μετά τα 60, αυτοί οι μύες μπορεί να αδυνατίσουν εάν δεν προκληθούν τακτικά μέσω κάποιας μορφής αντίστασης. Η απώλεια μυϊκής μάζας λόγω ηλικίας (γνωστή ως σαρκοπενία) είναι υπεύθυνη για τη φυσική αυτή μείωση της δύναμης καθώς μεγαλώνουμε. Έρευνες δείχνουν ότι οι ενήλικες μπορούν να χάσουν έως και 2% της μυϊκής τους μάζας ανά έτος μετά τα 50, με το κάτω σώμα να εμφανίζει συχνά τις πιο εμφανείς απώλειες. Όταν η δύναμη των ποδιών μειώνεται, οι καθημερινές δραστηριότητες γίνονται πιο δύσκολες και αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσεων και καταγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο bovary.gr.