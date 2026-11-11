 Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια αρκεί για να αλλάξει το ντύσιμό σας -Οι 4 τάσεις της σεζόν - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια αρκεί για να αλλάξει το ντύσιμό σας -Οι 4 τάσεις της σεζόν

Τα σκουλαρίκια που κάνουν ακόμα και το πιο απλό ντύσιμο να δείχνει ακριβό -4 τάσεις που αξίζει να γνωρίζετε
Φωτογραφία: Celine FW'26/'27
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια μπορεί να αλλάξει εντελώς τον χαρακτήρα ενός ντυσίματος, ακόμη κι αν αποτελείται από τα πιο basic κομμάτια της γκαρνταρόμπας σας.

Εκτός από τα κλασικά σχέδια, όπως ένα ζευγάρι μικρά μαργαριταρένια σκουλαρίκια ή ένα ζευγάρι με στρας ή διαμάντια, που θεωρητικά όλες έχουμε στην μπιζουτιέρα μας, υπάρχουν και εκείνα που μπορούν να αλλάξουν εντελώς το ύφος μιας εμφάνισης.

Δείτε ποιες είναι οι τέσσερις τάσεις στο Bovary.gr.

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