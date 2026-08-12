Ένα εντυπωσιακό σπίτι στην Αντίπαρο μοιάζει να ξεπροβάλλει μέσα από τη γη -Η πέτρα συναντά το κυκλαδίτικο φως - iefimerida.gr

Το μοναδικό σπίτι στην Αντίπαρο που κλέβει τις εντυπώσεις

Ανάμεσα σε δύο φυσικές ρεματιές της Αντιπάρου και με θέα που ανοίγεται στο Αιγαίο, το Avlakia House μοιάζει να αποτελεί φυσική συνέχεια του ίδιου του τοπίου. Σχεδιασμένο από το ARP, το εντυπωσιακό σπίτι συνδυάζει πέτρα, λευκούς όγκους και υπόσκαφους χώρους, δημιουργώντας μια αρχιτεκτονική που ενσωματώνεται διακριτικά στο κυκλαδίτικο τοπίο.

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