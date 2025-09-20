 Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δείχνει πώς ένα oversized σακάκι μπορεί να γίνει fashion statement - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δείχνει πώς ένα oversized σακάκι μπορεί να γίνει fashion statement

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αβίαστα κομψή με oversized μαύρο σακάκι
Έμιλι Ραταϊκόφσκι/ Φωτογραφία: Shutterstock Editorial / Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η﻿ Έμιλι Ραταϊκόφσκι έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα oversized μαύρο κοστούμι στο Λονδίνο, ενώ η βραδιά είχε έντονη παρουσία από διάσημους και εμφανίσεις με ανατρεπτικά στιλ.

Η εκδήλωση H&M&180: The London Issue πραγματοποιήθηκε στο 180 The Strand, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, με πλήθος λαμπερών καλεσμένων.

H Έμιλι Ραταϊκόφσκι ενσάρκωσε για ακόμη μια φορά την έννοια του effortless chic με ένα oversized μαύρο σακάκι και παντελόνι καμπάνα στην ίδια απόχρωση.

Δείτε την Έμιλι Ραταϊκόφσκι με το oversized σακάκι στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Εμιλι Ραταικόφσκι μοντέλο σακάκι

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ