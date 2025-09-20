Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δείχνει πώς ένα oversized σακάκι μπορεί να γίνει fashion statement - iefimerida.gr

Η﻿ Έμιλι Ραταϊκόφσκι έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα oversized μαύρο κοστούμι στο Λονδίνο, ενώ η βραδιά είχε έντονη παρουσία από διάσημους και εμφανίσεις με ανατρεπτικά στιλ.

Η εκδήλωση H&M&180: The London Issue πραγματοποιήθηκε στο 180 The Strand, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, με πλήθος λαμπερών καλεσμένων.

H Έμιλι Ραταϊκόφσκι ενσάρκωσε για ακόμη μια φορά την έννοια του effortless chic με ένα oversized μαύρο σακάκι και παντελόνι καμπάνα στην ίδια απόχρωση.

