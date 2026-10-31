 Η τολμηρή εμφάνιση της Ντούα Λίπα: Το σμαραγδί φόρεμα με το βαθύ κόψιμο που έκλεψε τις εντυπώσεις - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η τολμηρή εμφάνιση της Ντούα Λίπα: Το σμαραγδί φόρεμα με το βαθύ κόψιμο που έκλεψε τις εντυπώσεις

Φωτογραφία Instagram/Dua Lipa
Φωτογραφία Instagram/Dua Lipa
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ντούα Λίπα ανέδειξε την τολμηρή πλευρά του στιλ της επιλέγοντας ένα αποκαλυπτικό σμαραγδί φόρεμα.

Η 31χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία της στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου, στιγμιότυπα από δείπνο με φίλους, αλλά και μια διακριτική φωτογραφία του συζύγου της, Κάλουμ Τέρνερ.

Δείτε την αποκαλυπτική εμφάνιση της Ντούα Λίπα στο Bovary.gr

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