Η τολμηρή εμφάνιση της Ντούα Λίπα: Το σμαραγδί φόρεμα με το βαθύ κόψιμο που έκλεψε τις εντυπώσεις - iefimerida.gr

Η Ντούα Λίπα ανέδειξε την τολμηρή πλευρά του στιλ της επιλέγοντας ένα αποκαλυπτικό σμαραγδί φόρεμα.

Η 31χρονη τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από την παρουσία της στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου, στιγμιότυπα από δείπνο με φίλους, αλλά και μια διακριτική φωτογραφία του συζύγου της, Κάλουμ Τέρνερ.

Δείτε την αποκαλυπτική εμφάνιση της Ντούα Λίπα στο Bovary.gr

