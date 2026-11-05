«Πώποτας» και «Βάλια» ξανά μαζί: Η εμφάνιση του Χάρη Ρώμα με την ανιψιά του, Έφη Ρασσιά, στο θέατρο - iefimerida.gr

Ο Χάρης Ρώμας και η ανιψιά του, Έφη Ρασσιά, πραγματοποίησαν μια κοινή δημόσια εμφάνιση, θυμίζοντας στους τηλεθεατές το αγαπημένο δίδυμο από το «Καφέ της Χαράς».

Μια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Χάρης Ρώμας και η ανιψιά του, Έφη Ρασσιά, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Αλήθεια σου λέω ψέματα», στο θέατρο Άλφα.

Ο Χάρης Ρώμας συνοδευόταν από την ανιψιά του, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της μικρής Βάλιας στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Το Καφέ της Χαράς».

Θείος και ανιψιά πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, χαρίζοντας ένα στιγμιότυπο που ξύπνησε αναμνήσεις από τη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1.

Δείτε τον Χάρη Ρώμα και την Έφη Ρασιά στο Bovary.gr.