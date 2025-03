Σε ποιο ελληνικό νησί έχει εξαλειφθεί σχεδόν η άνοια -Τι ρόφημα πίνουν οι κάτοικοι - iefimerida.gr

Πιθανότατα θα έχετε ακούσει για τις λεγόμενες «μπλε ζώνες», τις πέντε περιοχές στον κόσμο που ο ειδικός σε θέματα μακροζωίας Dan Buettner εντόπισε ως περιοχές με κατοίκους που συνήθως ζουν πάνω από 100 χρόνια- σε μία από αυτές φαίνεται πως η άνοια έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

Πρόκειται για την Οκινάουα της Ιαπωνίας, τη Σαρδηνία της Ιταλίας, τη Νικόγια της Κόστα Ρίκα, τη Λόμα Λίντα της Καλιφόρνια και έναν νησί στην Ελλάδα.

Μιλώντας με τη Sarah Ann Macklin στο podcast Live Well Be Well, ο Buettner αποκάλυψε πρόσφατα ότι το νησί αυτό διαθέτει κάτι περισσότερο από κάποιους από τους μακροβιότερους κατοίκους στον κόσμο - έχει επίσης εντυπωσιακά χαμηλά ποσοστά άνοιας, πάθηση η οποία φαίνεται καταπολεμάται και μέσω της διατροφής.

«Οι κάτοικοι αυτού του νησιού στην Ελλάδα, ζουν περίπου οκτώ χρόνια περισσότερο από τους πολίτες των ΗΠΑ, κατά μέσο όρο, σε μεγάλο βαθμό χωρίς άνοια, χωρίς διακριτή άνοια», είπε.

Διαβάστε ποιο είναι το ελληνικό νησί που έχει εξαλείψει σχεδόν την άνοια στο Bovary.gr.