 Η Ελληνίδα που θα συμμετάσχει στον Χορό των Ντεμπιτάντ στο Παρίσι -Ποια είναι η Αλεξία Παναγιωτοπούλου
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Ελληνίδα που θα συμμετάσχει στον Χορό των Ντεμπιτάντ στο Παρίσι -Ποια είναι η Αλεξία Παναγιωτοπούλου

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: Linkdin
Φωτογραφία: Linkdin

Ανάμεσα στις 18 νεαρές γυναίκες που θα συμμετάσχουν φέτος στον περίφημο Χορό Ντεμπιτάντ στο Παρίσι βρίσκεται και η Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Μεγαλωμένη ανάμεσα στη Γενεύη, το Τόκιο και τη Βοστώνη, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ και οικογενειακούς δεσμούς με τον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο, η 19χρονη ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή εμφάνιση στον φετινό Χορό Ντεμπιτάντ στο Παρίσι. Είναι μία από τις 18 επιβεβαιωμένες συμμετοχές της διοργάνωσης, όπου συναντιούνται νεαρές γυναίκες από γνωστές οικογένειες, απόγονοι βασιλικών οίκων και κληρονόμοι μεγάλων περιουσιών.

Διαβάστε περισσότερα για την Αλεξία Παναγιωτοπούλου στο bovary.gr

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