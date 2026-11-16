Η Ελληνίδα που θα συμμετάσχει στον Χορό των Ντεμπιτάντ στο Παρίσι -Ποια είναι η Αλεξία Παναγιωτοπούλου

Ανάμεσα στις 18 νεαρές γυναίκες που θα συμμετάσχουν φέτος στον περίφημο Χορό Ντεμπιτάντ στο Παρίσι βρίσκεται και η Αλεξία Παναγιωτοπούλου



Μεγαλωμένη ανάμεσα στη Γενεύη, το Τόκιο και τη Βοστώνη, με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Ντάραμ και οικογενειακούς δεσμούς με τον διεθνή επιχειρηματικό κόσμο, η 19χρονη ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή εμφάνιση στον φετινό Χορό Ντεμπιτάντ στο Παρίσι. Είναι μία από τις 18 επιβεβαιωμένες συμμετοχές της διοργάνωσης, όπου συναντιούνται νεαρές γυναίκες από γνωστές οικογένειες, απόγονοι βασιλικών οίκων και κληρονόμοι μεγάλων περιουσιών.

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