Η Έλλη Στάη απέδειξε ότι τα sneakers μπορούν να δείχνουν απόλυτα κομψά το καλοκαίρι -Η εμφάνιση στην Επίδαυρο - iefimerida.gr

Η Έλλη Στάη εμφανίστηκε στην Επίδαυρο με ένα look που χαρίζει έμπνευση για το πώς να φορέσετε τα sneakers σας το καλοκαίρι.

Η καλοκαιρινή σεζόν δεν απαιτεί μόνο κομψές εμφανίσεις, αλλά και άνεση, ειδικά όταν πρόκειται για βραδινές εξόδους σε πολιτιστικά γεγονότα όπως οι παραστάσεις στην Επίδαυρο. Η Έλλη Στάη έδωσε το ιδανικό στιλιστικό παράδειγμα, επιλέγοντας ένα σύνολο που συνδύαζε πρακτικότητα και φινέτσα στην παρουσία της στη «Μήδεια» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Έλλη Στάη εμφανίστηκε με ένα χαλαρό αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο look σε απαλές αποχρώσεις του φασκόμηλου και του γκρι. Το σύνολό της αποτελούνταν από ένα άνετο παντελόνι σε ίσια γραμμή, ένα αμάνικο τοπ με γεωμετρικά μοτίβα και μια ελαφριά ζακέτα, την οποία κρατούσε στα χέρια της για τις πιο δροσερές ώρες της βραδιάς. Αυτό όμως που ξεχώρισε περισσότερο ήταν η επιλογή των sneakers.

Δείτε την Έλλη Στάη με sneakers στην Επίδαυρο στο Bovary.gr.