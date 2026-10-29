 Έλλη Στάη και Ταμίλα Κουλίεβα σε ένα ταξίδι που δεν περιμέναμε -Οι φωτογραφίες από το Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Έλλη Στάη και Ταμίλα Κουλίεβα σε ένα ταξίδι που δεν περιμέναμε -Οι φωτογραφίες από το Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν

Έλλη Στάη, Ταμίλα Κουλίεβα/ @tamillakulievaofficial
Έλλη Στάη, Ταμίλα Κουλίεβα/ @tamillakulievaofficial
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν πραγματοποίησαν η Ταμίλα Κουλίεβα και η Έλλη Στάη, οι οποίες βρέθηκαν μαζί στο Μπακού.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, στην οποία γεννήθηκε, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την επιστροφή στον τόπο με τον οποίο τη συνδέουν τόσες αναμνήσεις.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Ταμίλα Κουλίεβα ήταν και φωτογραφίες με την Έλλη Στάη, με τις δύο γυναίκες να απολαμβάνουν την παραμονή τους στην εντυπωσιακή πόλη.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ταμίλα Κουλίεβα στο Bovary.gr.

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