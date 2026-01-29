Η Μάργκοτ Ρόμπι με θρυλικό κολιέ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αξίας 8 εκατ. δολαρίων -Ήταν δώρο του Ρίτσαρντ Μπάρτον - iefimerida.gr

Η Μάργκοτ Ρόμπι, που ενσαρκώνει την Κάθι στο «Wuthering Heights», ξεκινά την προώθηση της ταινίας με εμφανίσεις που έχουν ήδη κλέψει την παράσταση.

Το «Wuthering Heights» αφηγείται την έντονη ιστορία αγάπης ανάμεσα στην Κάθι και τον Χίθκλιφ. Όταν ο Χίθκλιφ, ένα ορφανό αγόρι, μεγαλώνει στο αρχοντικό της οικογένειας Έρνσο, αναπτύσσει έναν παθιασμένο δεσμό με την Κάθι. Όμως η κοινωνική τάξη, η ζήλια και οι εκδικητικές επιλογές οδηγούν σε προδοσία και τραγωδία, ενώ η σχέση τους στοιχειώνει για πάντα τη ζωή των ανθρώπων γύρω τους.

Η Μάργκοτ Ρόμπι, με το στιλ της, δείχνει να αντλεί έμπνευση από την εμβληματική ιστορία αγάπης. Στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες, η Μάργκοτ Ρόμπι, ντυμένη από τον Άντριου Μουκάμαλ, εμφανίστηκε με ένα couture φόρεμα Schiaparelli, προσαρμοσμένο ειδικά για εκείνη από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη 2026 που μόλις παρουσιάστηκε στο Παρίσι.

