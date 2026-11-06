H Ελεωνόρα Ζουγανέλη αποκαλύπτει ποιον στίχο του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί αριστούργημα - iefimerida.gr

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αποκαλύπτει ποιον στίχο του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί αριστούργημα.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρέθηκε στο The Booth του Bovary.gr και απάντησε σε μια σειρά από ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, μιλώντας για την πίστη της στον Θεό, τις ερωτήσεις που έχει κουραστεί να ακούει να απευθύνονται στις γυναίκες, αλλά και τις μικρές τελετουργίες της πριν ανέβει στη σκηνή.

Ανάμεσα σε όσα μοιράστηκε, η αγαπημένη ερμηνεύτρια αποκάλυψε και ποιον στίχο από τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί πραγματικό αριστούργημα, ξεχωρίζοντας τη δύναμη και το συναίσθημα που κρύβονται πίσω από τις λέξεις.

Δείτε ποιος είναι ο στίχος που ξεχώρισε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Bovary.gr.