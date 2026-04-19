Η Ελένη Τσολάκη υιοθετεί την απόλυτη τάση στα παπούτσια της άνοιξης -Κομψή και άνετη - iefimerida.gr

Η Ελένη Τσολάκη φόρεσε το παπούτσι που έχουν ήδη επιλέξει οι πιο ενημερωμένες fashionistas της σεζόν: τις ανανεωμένες μπαλαρίνες.

Τα τελευταία χρόνια, οι μπαλαρίνες έχουν επανέλθει ως ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά παπούτσια της άνοιξης και του καλοκαιριού, υιοθετημένες τόσο από celebrities όσο και από influencers, διεθνώς. Με την άνοδο των πιο σύγχρονων εκδοχών τους, όπως οι mesh ballerinas, το κλασικό αυτό παπούτσι αποκτά νέα ταυτότητα, πιο μοντέρνα και λίγο πιο τολμηρή.

Η Ελένη Τσολάκη επέλεξε ένα ζευγάρι μπορντό mesh μπαλαρίνες κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που αγαπά ιδιαίτερα. Το look της συνδύαζε άνεση και χαλαρή κομψότητα, επιβεβαιώνοντας ότι οι μπαλαρίνες αυτές μπορούν να σταθούν επάξια και σε travel εμφανίσεις.

Δείτε τις πιο stylish μπαλαρίνες της άνοιξης στο Bovary.gr