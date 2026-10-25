Ελένη Πετρουλάκη: Πώς απογείωσε το λευκό το φθινόπωρο -Η στιλιστική λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά - iefimerida.gr

Το λευκό δεν ανήκει αποκλειστικά στο καλοκαίρι και η Ελένη Πετρουλάκη μάς το αποδεικνύει με τον πιο κομψό τρόπο.

Η γνωστή γυμνάστρια έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα και παρουσίαση της εταιρείας Under the Greek Sun, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στον χώρο Anassa City Events, στο Γουδή, επιλέγοντας ένα look που αξίζει να κρατήσουμε ως έμπνευση για τις φθινοπωρινές μας εμφανίσεις.

Δείτε την εμφάνιση της Ελένης Πετρουλάκη με λευκό σύνολο στο Bovary.gr.