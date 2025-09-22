Η Ελένη Πετρουλάκη αποκαλύπτει τα 2 μυστικά για πιο υγιεινό καφέ κάθε μέρα - iefimerida.gr

Η Ελένη Πετρουλάκη είναι το απόλυτο πρότυπο ευεξίας και φυσικής κατάστασης. Με έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει αρμονικά τη γυμναστική, τη σωστή διατροφή και τη φροντίδα σώματος και πνεύματος, έχει καταφέρει να γίνει συνώνυμη της υγιεινής ζωής.

Με αφοσίωση και συνέπεια, καταφέρνει να εμπνέει καθημερινά χιλιάδες γυναίκες να προσέχουν τη φυσική τους κατάσταση, προάγοντας παράλληλα την απόλαυση και τη χαρά που μπορεί να προσφέρει η υγιεινή ζωή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελένη Πετρουλάκη συχνά μοιράζεται συμβουλές και μικρά μυστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και λειτουργική. Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναδεικνύει είναι η σημασία του ροφήματος που πολλοί από εμάς δεν αποχωριζόμαστε: ο καφές.

Δείτε τις συμβουλές της Ελένης Πετρουλάκη στο Bovary.gr