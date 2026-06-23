Η Ελένη Μενεγάκη έκανε διαφήμιση στο Instagram, αλλά όλοι πρόσεξαν τα δύο ταξίδια με τον Παντζόπουλο -Οι φωτό με μαγιό - iefimerida.gr

Η Ελένη Μενεγάκη έχει αποδείξει πολλές φορές ότι λατρεύει τα ταξίδια και τις εμπειρίες που της προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

Φέτος, η παρουσιάστρια πραγματοποίησε -μέχρι στιγμής- δύο ξεχωριστές αποδράσεις στο εξωτερικό και επισκέφτηκε τις εξωτικές Μαλδίβες και την εντυπωσιακή Τανζανία, προορισμούς που συνδύασαν τη φυσική ομορφιά με μοναδικές εμπειρίες.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η Ελένη Μενεγάκη αποκάλυψε μια πιο προσωπική πλευρά της. Ποζάροντας μπροστά στη βιβλιοθήκη του σπιτιού της, κρατούσε στα χέρια της ένα άλμπουμ, ενώ στα ράφια διακρίνονται προσεκτικά τοποθετημένα λευκώματα από διάφορα ταξίδια των τελευταίων ετών.

Δείτε τα δύο ταξίδια στο εξωτερικό που έκανε η Ελένη Μενεγάκη στο Bovary.gr.