Η Ελένη Βουλγαράκη με σουέτ τζάκετ από τα Zara που έχουμε δει και στη Λάουρα Λάτσιου -Πώς το συνδύασε - iefimerida.gr

Η Ελένη Βουλγαράκη επέλεξε ένα κομψό suede τζάκετ από τα Zara για τη βραδινή της εμφάνιση, το οποίο είχαμε δει πρόσφατα και στη Λάουρα Λάτσιου.

Τα πανωφόρια με suede υφή βρίσκονται ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν τη φετινή φθινοπωρινή σεζόν. Με τη χαρακτηριστική ματ όψη τους και τη διαχρονική τους αισθητική, μπορούν να δώσουν μια πιο κομψή διάσταση ακόμη και στα πιο απλά καθημερινά σύνολα.

Ένα τέτοιο πανωφόρι επέλεξε και η Ελένη Βουλγαράκη, η οποία έδωσε το «παρών» στο exclusive VIP preview του καταστήματος Victoria's Secret στο The Mall Athens.

Για την περίσταση, η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός επέλεξε ένα χαλαρό αλλά προσεγμένο σύνολο, με πρωταγωνιστή ένα τζάκετ σε κεραμιδί απόχρωση, με suede υφή και ζώνη στη μέση.

Δείτε την Ελένη Βουλγαράκη με σουέτ τζάκετ από τα Zara στο Bovary.gr.

