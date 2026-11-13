 Έλεν Μίρεν: Πώς ένα απλό χειμωνιάτικο αξεσουάρ έκανε την εμφάνισή της να δείχνει πιο πολυτελής
ΓΥΝΑΙΚΑ

Έλεν Μίρεν: Πώς ένα απλό χειμωνιάτικο αξεσουάρ έκανε την εμφάνισή της να δείχνει πιο πολυτελής

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: Lounis Tiar / Sipa USA
Φωτογραφία: Lounis Tiar / Sipa USA

Η Έλεν Μίρεν εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας με ένα εντυπωσιακό παλτό, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το διαχρονικό στιλ της.

Η 81χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό, κατακόκκινο κοντό παλτό, το οποίο συνδύασε με μια φαρδιά ζώνη στην ίδια απόχρωση, τονίζοντας τη μέση της και αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.

Δείτε την εμφάνιση της Έλεν Μίρεν με παλτό και δερμάτινα γάντια στο Bovary.gr

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