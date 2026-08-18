Ελαιόλαδο στα μαλλιά: Δερματολόγος εξηγεί πώς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης - iefimerida.gr

Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, όμως τα οφέλη του δεν περιορίζονται στο πιάτο, καθώς χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και στην περιποίηση των μαλλιών.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις και επιστημονικά δεδομένα που παραθέτει η δερματολόγος Ana Molina στο ισπανικό Tendencias, το ελαιόλαδο πρόκειται για ένα φυσικό συστατικό που μπορεί να συμβάλει τόσο στην ενδυνάμωση της τρίχας όσο και στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, κάτι που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον χώρο της ομορφιάς και της δερματολογίας.

Δείτε πώς μπορεί το ελαιόλαδο να ωφελήσει τα μαλλιά στο Bovary.gr