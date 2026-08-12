«Έκραξαν» την Ολυμπία Χοψονίδου για τον τρόπο που μασούσε τσίχλα στις κερκίδες -Και απάντησε κατάλληλα - iefimerida.gr

Η Ολυμπία Χοψονίδου ταξίδεψε στη Ρουμανία για να βρεθεί στο πλευρό του μεγαλύτερου γιου της, Θανάση Σπανούλη, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Παίδων στο EuroBasket U16.

Η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη παρακολούθησε από την κερκίδα την προσπάθεια του 16χρονου γιου τους, ωστόσο ένα στιγμιότυπο από την παρουσία της στο γήπεδο στάθηκε αρκετό για να προκαλέσει σχόλια στα social media.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι χρήστες σχολίασαν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο η Ολυμπία Χοψονίδου μασούσε τσίχλα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και, όπως συμβαίνει συχνά με τις δημόσιες εμφανίσεις γνωστών προσώπων, ακόμη και μια τόσο καθημερινή κίνηση έγινε αφορμή για κριτική.

Δείτε την απάντηση της Ολυμπίας Χοψονίδου στο Bovary.gr.